Министерство здравоохранения Украины сообщило, что за сутки 5 июня было сделано 40 101 прививку от коронавируса.
Одну дозу получили 39 229 человек, полностью вакцинировали 872 человека.
Всего с начала вакцинации было сделано 1 363 264 прививки, одну дозу получили 1 216 600 человек, полностью вакцинировали 146 664 человека.
В Минздраве также сообщили, что по состоянию на 6 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 640 914 человек.
Напомним, на выходных центры массовой вакцинации заработают в 10 городах Украины.
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