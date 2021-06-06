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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что за сутки 5 июня было сделано 40 101 прививку от коронавируса.

Одну дозу получили 39 229 человек, полностью вакцинировали 872 человека.

Всего с начала вакцинации было сделано 1 363 264 прививки, одну дозу получили 1 216 600 человек, полностью вакцинировали 146 664 человека.

В Минздраве также сообщили, что по состоянию на 6 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 640 914 человек.

Напомним, на выходных центры массовой вакцинации заработают в 10 городах Украины.
ForUm

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