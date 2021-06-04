Законопроект о деолигархизации разрабатывается для устранения потенциальных конкурентов президента Украины Владимира Зеленского на последующих президентских выборах, считает политолог Тарас Загородний.

«Это не столько законопроект про олигархов. Это законопроект о том, как мы будем перевыбирать Зеленского на втором сроке. Он создается для того, чтобы все были лояльны к нему, и никто не выбирал его потенциальных конкурентов. Но уже не на уровне олигархов, а на уровне местных элит. Чтобы региональные элиты не финансировали в будущем альтернативных политических кандидатов в президенты», - сказал Загородний во время проведения круглого стола в информационном агентстве Интерфакс-Украина.

По словам Загороднего, «в Украине существует неплохое антимонопольное законодательство и достаточно инструментариев для демонополизации, но на это нужно желание».

«Здесь речи не идет о борьбе с олигархами. Однако законопроект может привести к конфликту», - добавил политолог.

Как отметил эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко, «Зеленский получил полноту власти, при этом, его команда формирует украинскую социальную и экономическую жизнь таким образом, что протест не может не возникнуть».

«Его команда сейчас очень активно формирует протестные настроения и протестный электорат», - сказал Матвиенко.

По словам директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко, «существует опасность, что на основе законов об олигархах, а также законе о продаже земли могут сформироваться авторитарные механизмы».

«Интересно, как теперь Конституционный суд отнесется к появлению протестных документов по поводу олигархов. Они сидеть и молчать не будут. А, если в результате сформируется внесудебный мощный эффективный механизм ручного управления, то это уже опасно», - сказал Небоженко.

Он также добавил, что «в Офисе президента слишком торопятся с принятием законов об олигархах и продаже земли».

«Возможно, они стараются, чтобы вместо старых промышленных олигархов, появились новые земельные олигархи. Это плохо», - подытожил политолог.

Как ранее сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.