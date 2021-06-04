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Ринат Ахметов не олигарх, а инвестор, заявили в его пресс-служб в ответ на вопрос Радио Свобода.

«Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали. Ринат Ахметов - крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком», - отметила пресс-секретарь Рината Ахметова Анна Терехова.

По ее словам, на предприятиях SCM сейчас работает почти 200 тыс. сотрудников, в позапрошлом году финансово-промышленная группа СКМ выплатила около 60 млрд грн налогов, направила в CAPEX в Украине - 42 млрд грн, в социальные проекты - 10 млрд грн.

«Это без учета благотворительных программ Фонда Рината Ахметова», - добавила Терехова.

На вопрос о том, готов ли Ахметов избавиться своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в реестр олигархов, его пресс-секретарь отметила, что все они (в том числе и СМИ) «приобретенные законным путем и работают прозрачно».

«Наши СМИ всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой. Мы уверены, именно независимые СМИ являются гарантами свободы слова в стране. Ринат Леонидович и при ведении бизнеса, и в личной жизни всегда четко придерживается требований законодательства. В то же время, мы считаем, что в демократической стране, как Украина, политика должна быть прозрачной, независимо от того или иного закона», - отметила Терехова.

Как ранее сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.
ForUm

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