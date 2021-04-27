Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов призывает правоохранительные органы дать надлежащую оценку призывам советника мэра Ивано-Франковска по вопросам безопасности и правопорядка Назария Кишака, которые разжигают религиозную вражду, а также открыть уголовное производство по статье 161 Уголовного Кодекса Украины.

Фото: law.church.ua

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua.

По мнению протоиерея Александра Бахова, появление публикации Назария Кишака, в которой он 21 апреля 2021 года заявил о необходимости «зачистить» монастыри УПЦ, может быть связана с попыткой отвлечь внимание общественности от скандала в СМИ относительно ситуации с рекордным количеством советников у мэра Ивано-Франковска и непомерными на фоне дефицита бюджета затратами на их содержание.

«Советник мэра Ивано-Франковска Назарий Кишак на своей странице в Фейсбук разместил призыв «очистить все московские монастыри», при этом он указывает адрес, по которому расположен Спасо-Преображенский храм УПЦ в Ивано-Франковске, и прикрепляет фотографию людей с оружием и хэштегом «смерть врагам». Таким образом, господин советник призывает к противоправным и насильственным действиям в отношении верующих и учреждений Украинской Православной Церкви. Считаем, что данные призывы прозвучали с целью отвлечь внимание от ситуации вокруг сверхвысоких затрат на заместителей и советников мэра города. Как стало известно из открытых источников, несмотря на дефицит бюджета в 500 млн грн, на их содержание тратится 730 тыс. грн ежемесячно», рассказал юрист.

Председатель Юридического отдела УПЦ призвал правоохранителей дать надлежащую оценку деятельности Кишака, а мэра города освободить его от должности советника.

«Каковы бы ни были мотивы у господина Кишака, мы расцениваем его призывы, как реальную угрозу, и обращаемся в правоохранительные органы дать надлежащую оценку этим призывам и открыть уголовное производство по статье 161 Уголовного Кодекса Украины разжигания религиозной вражды. Также считаем, что лицо, которое призывает к насилию и разжиганию религиозной вражды, не может занимать такую ​​ответственную должность. Призываем городского председателя Ивано-Франковска Руслана Марцинкива освободить советника по вопросам безопасности и правопорядка Назария Кишака», - отметил протоиерей Александр Бахов.

Кроме того, он обратился к представителям органов государственной власти с просьбой воздержаться от любых провокаций на религиозной почве в дни Страстной седмицы.

«Эти дни Страстной недели очень важны и святы для верующих людей. Просим хотя бы на это время воздержаться от провокаций и не разжигать религиозной розни», - сказал священнослужитель.