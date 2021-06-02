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Moderna начнет производство вакцины против коронавируса в Нидерландах, удвоив ожидаемое производство в ЕС.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

Новый контракт, заключенный с субподрядчиком Lonza, позволит Moderna изготавливать примерно 300 млн доз в год, начиная с конца 2021 года. Нидерландский завод в дополнение к заводу лекарственных препаратов в Испании, позволит Moderna изготавливать 600 млн доз в год в ЕС.

В настоящее время американская компания не производит в ЕС никаких препаратов. Вместо этого она передала производство вакцинных веществ по заказу компании Lonza в Швейцарии для поставки в ЕС, Великобританию и Канаду. Но производственные проблемы заставили компанию сократить запланированные поставки в Великобританию и Канаду в начале этого года.

В конце марта компания поставила в ЕС 10 млн доз, а к концу июня ожидается 35 млн доз.

Компания испытывает обновленные версии вакцины, которая была утверждена в ЕС в начале января.

 
ForUm

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