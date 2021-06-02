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Опубликован новый отрывок видео допроса задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Соответствующий видеосюжет анонсировал белорусский телеканал ОНТ и опубликовал его отрывок, передает УНИАН.

На записи Протасевич заявил, что его подставили.  «Уверен, что меня просто подставили. Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу», - говорит экс-главред NEXTA. При этом непонятно, о каких его словах идет речь.

Сам сюжет должен выйти в эфир в Беларуси 2 июня.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.
ForUm

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