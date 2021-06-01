Прокуратура вынужденно отозвала ходатайство об избрании меры пресечения экс-главе Конституционного суда Александру Тупицкому, несмотря на то, что тот после многочисленных неявок все же явился на заседание в Печерский райсуд Киева 1 июня. Об этом Радио Свобода рассказал начальник департамента Офиса генпрокурора Алексей Донской.

«Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, судья уполномочен рассматривать ходатайство только на этапе досудебного расследования. Зато, когда дело уже рассматривается судом, то мера пресечения может избираться только судом, рассматривающим дело по существу», - сообщил прокурор.

Еще 25 мая прокуратура направила дело Тупицкого в Подольский суд для рассмотрения по существу, пояснил Донской. Ведь досудебное расследование, согласно предварительному постановлению, заканчивалось 28 мая.

Несмотря на это, Печерский суд еще 19 мая из-за неявки Тупицкого перенес предварительное заседание на 1 июня, хотя по состоянию на вторник уже не имеет полномочий избирать меру пресечения, говорит Донской.

Соответствующее ходатайство об избрании меры прокуратура подала вовремя - еще на этапе досудебного расследования 31 марта. В течение двух месяцев «системно не придерживались разумные сроки рассмотрения этого ходатайства», ведь оно должно быть рассмотрено безотлагательно, но не позднее, чем за 72 часа, отмечает Донской.

Александр Тупицкий неоднократно срывал заседания, не появляясь в зал суда, говорит прокурор.

Адвокаты главы Конституционного суда в очередной раз ходатайствовали о переносе заседания, ссылаясь на состояние здоровья, которое, по их словам, не позволяло Тупицкому принять участие в рассмотрении вопроса. Прокуратура неоднократно настаивала на приводе Тупицкого, впрочем, следственный судья Вовк на это не соглашался на протяжении двух месяцев.

Донской рассказывает, что прокуратура неоднократно направляла в медицинское учреждение, где лечился Тупицкий, запросы, которые должны были продемонстрировать, действительно ли его состояние здоровья дает право не являться на заседания суда.

«Охраняется законом только врачебная тайна, то есть вопрос, чем болеет человек, какой диагноз. Но о самом факте – находится ли лицо в лечебном учреждении, и в течение какого периода - об этом спросить можно. Ответы, которые мы предоставляли суду, нам подтвердили, что у подозреваемого не было уважительных причин для неявки», - говорит прокурор.

Такие причины определяются статьей 138 УПК: не всякая болезнь, а лишь тяжелая болезнь или пребывание в лечебном учреждении дает законные основания не явиться на заседание. А Тупицкий приносил справки, что он на амбулаторном лечении, другой раз - якобы проходил обследование, а не лечение, рассказывает Донской. Печерский суд не принял во внимание, что это не является достаточно обоснованной причиной для неявки, резюмирует Донской.

Следующее заседание по делу Тупицкого запланировано на 8 июня, будет рассматривать Подольский райсуд Киева. Это будет уже второе заседание по делу по сути, первое не состоялось, однако на этот раз не появились именно адвокаты Тупицкого, а не сам судья.

Следователи ГБР сообщили Тупицкому 28 декабря 2020 о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных частью 2 статьи 384, статьи 386 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Президент Владимир Зеленский отстранял Тупицкого от должности судьи КСУ, но сроки отстранения давно закончились. Зеленский также отменил указ о его назначении судьей КСУ, но отмена указа, согласно закону о КСУ, не означает увольнения с должности или прекращения полномочий судьи.