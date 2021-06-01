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Николаевская областная прокуратура направила исковое заявление в Николаевский окружной административный суд о признании противоправным и недействительным решения Николаевского городского совета от 21.08.2012 №19/4 «О предоставлении русскому языку статуса регионального языка г. Николаева». Об этом говорится в письме облпрокуратуры в ответ на обращение Уполномоченного по защите государственного языка.

Проект решения горсовета «О признании утратившим силу решения совета от 21.08.2012 №19/4 планируется рассмотреть на очередной сессии совета.

В то же время заседание сессий городского совета неоднократно переносились, а на заседании, которое состоялось 20.05.2021, соответствующее решение не принято. «Учитывая изложенное, поскольку решение совета от 21.08.2012 №19/4 пока действует, областной прокуратурой, с целью признания его противоправным и недействительным, в Николаевский окружной административный суд направлено соответствующее исковое заявление», - говорится в письме прокуратуры.

«Депутаты Николаевского городского совета неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» - то есть полтора года назад. В связи с этим я дважды обращался в ГПУ обеспечить его отмену в судебном порядке. Надеюсь, что Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение», - отметил Тарас Креминь.

Омбудсмен сообщил, что по информации, которой располагает Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровской и Луганской областных советов, Болградского городского и районного советов Одесской области, а также ряда сельских советов Закарпатской области.
ForUm

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