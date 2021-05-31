С 9 сентября 2021 вступят в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, управление частью которого будет делегировано Украины. Это означает, что уже в этом году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационным приборам, заявили в Мининфраструктуры.

5 июня 2021 вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Словацкой Республики об определении условий использования определенной частью воздушного пространства Словацкой Республики в связи с оказанием услуг по обслуживанию воздушного движения назначенным украинским провайдером аэронавигационного обслуживания в Международном аэропорту «Ужгород».

Также уже подготовлена публикация о делегировании воздушного пространства Словакии под управление Украинской стороны, а также зафиксирована дата вступления в силу этих изменений с 9 сентября 2021 года.

Украинский провайдер аэронавигационных услуг Украэрорух/UkSATSE впервые прошел сертификацию по стандартам Европейского Союза (ЕС), в результате чего получил от Словацкой Стороны назначение как провайдера услуг, в определенной части воздушного пространства другой страны - Словакии - в рамках выполнения полетов в/из Международного аэропорта «Ужгород».

Также налажены технические аспекты взаимодействия между аэронавигационными провайдерами договаривающихся сторон.

Национальная авиакомпания «Роза Ветров» начнет выполнение регулярных рейсов на аэродром города Ужгород с 1 июня. Однако по 9 сентября полеты будут осуществляться по правилам визуальных полетов.

Начат финальный этап подготовки к возобновлению полетов по приборам на аэродроме. «Продолжается активная работа Украэроруха, Министерства обороны Словацкой Республики и провайдера аэронавигационных услуг Словакии по реализации мероприятий технического характера, являются условиями имплементации Соглашения», - резюмировали в ведомстве.