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В частный дом в городе Мостиска Львовской области въехал легковой автомобиль, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, авария произошла около 23:40 часов 29 мая на улице Галицкой.

«Водитель ВАЗ-2110, житель города Мостиска, не справился с управлением и въехал в жилой дом. Вследствие ДТП водитель и 3 его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», - указано в сообщении.

Также в нем отмечается, что причины ДТП в данный момент выясняются.

Напомним, под Львовом в ДТП погибли два человека.
ForUm

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