В министерстве здравоохранения Вьетнама заявили, что в стране обнаружен новый мутант коронавируса, представляющий собой гибрид индийского и британского вариантов SARS-CoV-2. Об этом объявил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, новая мутация коронавируса очень быстро распространяется воздушно-капельным путем.

Считается, что эти варианты более заразны. Так называемый британский вариант, или B.1.1.7, был впервые обнаружен в октябре и в последующие месяцы вызвал взрывной рост числа заражений, в том числе в Западной Европе.

Мутация, которая впервые обнаружена в Индии, B.1.617, за последние месяцы заразила миллион человек. В Индии обнаружено до 400 тыс. новых случаев заражения, а число погибших ежедневно превышает 4 тыс. человек.

Напомним, из-за резкого скачка случаев COVID-19 Малайзия вводит полный локдаун.