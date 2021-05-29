также в разделеПолитика
Данилов: Опубликованный в СМИ закон о деолигархизации не соответствуют действительности 12
МИД: Байден поговорит с Зеленским перед встречей с Путиным 35
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА 34
В ОП заявили, что Зеленский будет обсуждать на встрече с Путиным «трудные вопросы» 20
Украина разрешила Венгрии назначить генконсулов 12
Украина подготовила санкции против сторонников режима Лукашенко 108
Лукашенко рассказал об откровенном разговоре с Порошенко в 2014 году 65
Anti-Spiegel: Лидера украинской оппозиции поместили под домашний арест без доказательств 21
МИД: Сократила мандат миссии ОСБЕ на границе с Украиной 20
Украина повторно направит в РФ запрос на экстрадицию Януковича 13
«Радио Свобода»: Судебный процесс над Медведчуком может стать самым громким политическим делом в Украине 21
Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов 19
МИД: Для Украины растут риски со стороны Беларуси 21
Кулеба: Украина не может отозвать посла из Беларуси 119
Разумков: Окончательного варианта законопроекта о деолигархизации еще нет 12
В ОП назвали цель прекращения авиасообщения с Беларусью 23
Венедиктова: Козак находится не в Беларуси 25
В РФ отреагировали на слова Кравчука о переносе переговоров ТКГ из Минска 53

Александр Лукашенко и Владимиром Путиным на переговорах в Сочи обсудят вопрос "мягкой интеграции" Беларуси в Россию. Также Москва попытается склонять Минск к поддержке оккупации Донбасса и Крыма.

Он отметил, что на этом вопросе сфокусировано внимание всех причастных украинских министерств и ведомств.

«Россия будет склонять Минск поддержать ее в наиболее чувствительных вопросах украинской повестки дня. Речь идет о вопросе Крыма и Донбасса», - сказал Енин.

Он считает, что это может стать одним из элементов платы за дальнейшую поддержку белорусского режима.

Напомним, Украина подготовила санкции против сторонников режима Лукашенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
10
Теги