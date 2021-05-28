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Пленум Межсоборного присутствия Русской Правславной Церкви одобрил «Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей».

Действие «Положения» распространяется на священников и диаконов, сообщает patriarchia.ru.

«Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей» призвано стать руководящим документом в вопросе наложения церковных прещений. Никак не подменяя собой каноны Церкви, документ призван ввести единообразие в регулируемую им сферу и в то же время закрепить применяющиеся на практике наказания административного характера, не предусмотренные канонами», - отметили в Патриархии.

В документе дается определение «церковного правонарушения», рассматриваются его разновидности и предписываются канонические и дисциплинарные наказания, которые налагаются в зависимости от степени тяжести совершенного правонарушения и сопутствующих обстоятельств.

В «Особенной части» документа подробно изложены церковные правонарушения, классифицированные по видам и разделенные на три группы: преступления против веры и церковного единства, преступления против церковного устройства и управления и правонарушения в области священнослужения и пастырского служения. В этом разделе документа предписаны конкретные меры воздействия, применяемые к правонарушителям.

В дальнейшем «Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей» будет вынесено на обсуждение и утверждение Архиерейского Собора РПЦ.
ForUm

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