Молдавская прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) направляла Украине просьбу о содействии в расследовании похищения в Кишиневе экс-судьи Николая Чауса, но не получила ответа на вопросы, которые интересовали следователей.

Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства, сообщает «Европейская правда».

В прокуратуре подтвердили, что в апреле направили украинским правоохранителям просьбу по делу и что украинские коллеги не дали ответа на поставленные вопросы.

В PCCOCS отметили, что украинские правоохранители просили дополнительную информацию о доказательствах по делу и заявили, что не могут разглашать информацию об украинских гражданах, ссылаясь на защиту персональных данных.

«Таким образом, диалог по этому уголовному делу не может существенно помочь расследованию», - отметили в пресс-службе PCCOCS.

Прокуроры продолжают расследование, в том числе по двум уже задержанным подозреваемым.

Молдовские правоохранители просили некоторую информацию о Чаусе и 12 гражданах Украины и двух сотрудниках посольства Украины в Молдове. К запросу приложили копии паспортов с просьбой сообщить, совпадают ли номера с фотографиями владельцев. Также запросили информацию о двух автомобилях Toyota Rav 4, которые пересекали границу с Молдовой.

Четыре человека из запроса ранее фигурировали в журналистских расследованиях о похищении Чауса - а именно люди по имени Эдуард Ставицкий, Алексей Нечаев, Алексей Сотников и Юрий Коваленко. RISE Moldova и «Слiдство.інфо» по результатам совместного расследования предположили, что Ставицкий и Коваленко могут быть связаны с украинской разведкой.

Также молдоване интересовались деятельностью военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.