Представители власти Сирии заявили в четверг, что глава нынешнего режима Башар Асад был переизбран «с большим преимуществом» на очередной семилетний президентский срок в разрушенной войной стране. Об этом сообщает в четверг американское информагентство АР, передает Укринформ.

«Спикер парламента Сирии Хаммуд Саббах объявил окончательные результаты голосования, прошедшего в среду. По его словам, Асад набрал 95,1% голосов, а явка составила 78,6% избирателей», — отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что выборы проходили при отсутствии независимых наблюдателей, а в районах, контролируемых повстанцами или возглавляемыми курдами, голосования не проходило вообще. В этих районах на северо-западе и северо-востоке Сирии проживает не менее 8 миллионов человек, в основном перемещенных лиц. Более 5 миллионов беженцев проживают в соседних странах - они также в значительной мере воздержались от голосования.

Американские и европейские чиновники уже поставили под сомнение легитимность выборов, заявив, что они нарушают резолюции ООН по урегулированию конфликта, ведь на них отсутствовал любой международный мониторинг и не были представлены все сирийцы.

Как сообщалось, в Сирии во время правления режима Асада уже 10 лет продолжается кровавый конфликт. Правительства Европы и США обвиняют Асада и его окружения в военных преступлениях.