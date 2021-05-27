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В Украине в летний период ожидается снижение заболеваемости COVID-19 вплоть до осени. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.

«Летом скорее всего будет ситуация такая же как и в прошлом году, когда количество больных будет уменьшаться, количество тяжелых больных и количество госпитализированных так же будет уменьшаться. Мы будем иметь перерыв до осени», - считает Лапий.

Эксперт отметил, что, несмотря на разговоры о смягчении карантина, никто все ограничения отменять не будет.

«Речь не идет о тех все правила, о которых уже более года говорят, а именно держать дистанцию, пользоваться медицинской маской и чистые руки. Эти правила никто не отменял. Так же, как и никто не отменял правила о количестве людей, которые могут находиться в общих зонах - в кафе, ресторанах», - сообщил он.

Также Лапий добавил, что в Украине улучшается ситуация с вакцинацией от COVID-19.

«Наблюдаются тенденции к улучшению этой ситуации с наличием вакцин. Уже мы получили через закупки вакцины от Pfizer, Coronavac, ожидаем вакцины от AstraZeneca. Это позволит нам увеличить количество вакцинированных, доступность вакцин для населения», - заявил эксперт.

Напомним, 27 мая 2021 в Украине зафиксировано 3509 новых случаев заболеваний COVID-19.
ForUm

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