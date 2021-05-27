В Киеве обнаружили за минувшие сутки 454 больных коронавирусом. Умерли 11 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«454 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 11 человек. Всего за период пандемии в городе 5055 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 205 517», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 33 больных коронавирусом, а также 99 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 3196 человек. В общем коронавирус преодолели 157 728 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 130, в Святошинском - 91 и в Голосеевском районе - 81 случай», - отметил Кличко.

27 мая 2021 в Украине зафиксировано 3509 новых случаев заболеваний COVID-19.