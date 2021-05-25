Подругу белорусского оппозиционера Романа Протасевича, россиянку Софию Сапегу арестовали в Беларуси на два месяца.

Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович, пишут Открытые медиа в Телеграме.

«Сегодня был допрос Софии. Ее подозревают в совершении уголовного деяния. Избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца. Место содержания подозреваемой - СИЗО КГБ. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь, с адвоката взята подписка о неразглашении. Ей предоставлена и будет предоставляться необходимая юридическая помощь. В ближайшее время адвокат намерен посетить Софию по месту ее удержания», - сообщил адвокат.

Ранее стало известно, что россиянку поместили в следственный изолятор в Минске.

Отмечается, что инстаграм-аккаунт Сапеги к вечеру 25 мая оказался удален, обратили внимание «Открытые медиа».

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.

На борту лайнера находились редактор внесенного в список экстремистских Телеграм-канала «Беларусь головного мозга», бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их задержали белорусские власти.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.