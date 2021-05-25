В Ужгороде сотрудники Государственной миграционной службы задержали гражданина Армении, против которого введены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба ГМС в Закарпатской области.

«Во исполнение решения СНБО от 14 мая 2021 миграционщики Закарпатья совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Закарпатской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины обнаружили в Ужгороде гражданина Армении, который входит в санкционный список лиц под номером 600», – говорится в сообщении.

Главным управлением ГМС в области иностранцу отменен вид на жительство и принимается решение о принудительном выдворении из Украины.

«Это обусловлено тем, что действия данного лица представляют угрозу национальной безопасности Украины, безопасности общественного порядка, что необходимо для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины», – сказано в сообщении.

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против 557 «воров в законе», известных сейчас в мире.