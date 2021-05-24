Европейский совет призвали 24 мая рассмотреть новые санкции против режима Александра Лукашенко.

Это связано с посадкой борта Ryanair в Минске, передает УНИАН.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал принудительную посадку самолета для задержания журналиста Романа Протасевича беспрецедентным актом.

«Мы требуем немедленного освобождения всех пассажиров. Завтра Еврокомиссия должна рассмотреть необходимость усиления давления на Беларусь», - написал он в Twitter.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, такие действия не могут остаться безнаказанными.

«Я призвал президента Еврокомиссии расширить завтрашнюю повестку дня и обсудить немедленные санкции против режима Лукашенко. Угон гражданского самолета является беспрецедентным актом государственного терроризма», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 25 мая 2021 года, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.