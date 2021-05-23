Правоохранители задержали мужчину, который накануне, 22 мая, открыл стрельбу в Умани, в результате чего ранения получили двое хасидов.

Об этом сообщает Национальная полиция Черкасской области.

Правоохранители установили личность злоумышленника — им оказался 22-летний гражданин Израиля, который прибыл в Умань.

Отмечается, что между мужчинами в помещении гостиницы возник конфликт, который перерос в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого — в руку. После этого он скрылся в неизвестном направлении еще до приезда полиции. Правоохранители подчеркнули, что сейчас жизни госпитализированным хасидов ничего не угрожает.

Мужчину задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Собранные данные по этому инциденту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Процессуальное руководство окружной прокуратуры города Умань решает вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.