В Умани в субботу, 22 мая, произошла стрельба в хасидском квартале. В результате инцидента двое хасидов получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.
Стрельба произошла около 15:00 на улице Софьи Перовской.
«В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу», - сообщили в полиции.
Сейчас на месте продолжаются следственные действия.
«Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника, который убежал до приезда правоохранителей», - добавили в полиции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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