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Польша станет первой страной, входящей в НАТО, которая закупит у Турции боевые беспилотники.

Как сообщает PolskieRadio, в общей сложности это будут 24 дрона модели Bayraktar TB2. Первая из четырех партий поступит в распоряжение польской армии уже в 2022 году.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, «польская армия получит в распоряжение проверенное оружие, которого никогда еще не было в ее оснащении».

Как уточняется, турецкие беспилотники были испытаны в военных конфликтах и будут вооружены противотанковыми ракетами.
ForUm

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