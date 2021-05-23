Польша станет первой страной, входящей в НАТО, которая закупит у Турции боевые беспилотники.

Как сообщает PolskieRadio, в общей сложности это будут 24 дрона модели Bayraktar TB2. Первая из четырех партий поступит в распоряжение польской армии уже в 2022 году.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, «польская армия получит в распоряжение проверенное оружие, которого никогда еще не было в ее оснащении».

Как уточняется, турецкие беспилотники были испытаны в военных конфликтах и будут вооружены противотанковыми ракетами.