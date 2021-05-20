В Киеве обнаружили за минувшие сутки 433 больных коронавирусом. Умерли 11 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«433 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 11 человек. Всего за период пандемии в городе 4983 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 203 327», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 55 больных коронавирус, а также 105 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 3001 человек. В общем коронавирус преодолели 137 960 жителей столицы. «Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 127, в Голосеевском - 56 и в Шевченковском районе - 48 случаев», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 20 мая 2021 года зафиксировано 5165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.