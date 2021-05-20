Государственная пограничная служба возмущена манипулятивными предположениям, что похищенный экс-судья Николай Чаус находится в воинской части ГПСУ в Киевской области.

Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

«Вчера отдельные издания и телеканалы попытались создать абсурдную и манипулятивную спекуляцию вокруг ГПСУ. Сначала пророссийское издание «Страна», ссылаясь на слова адвоката, делает вывод, что видео с данным лицом монтировалось с помощью программы, которую закупила одна из частей ведомства.

Дальше больше, телеканал «Прямой», который не только цитирует это издание, но и ссылаясь на эту информацию, сразу выносит решение, что Чаус находится именно в этой части. Журналисты канала даже приехали к ней, чтобы продолжить сеять ложь и создать такой же сюжет. При этом представитель канала свои манипулятивные действия с улыбкой называет хитростью. Это не хитрость - это абсурд», - сказал Демченко.

Представители вышеуказанных СМИ делают свои предположения и выводы на том факте, что видео, опубликованное в Телеграмм-канале «ChausUA Николай Чаус» 16 мая 2021 года якобы смонтировано с помощью программы Adobe Premiere Pro. Аналогичное программное обеспечение в 2018 - 2019 годах приобрела военная часть №2428, расположенная в Киевской области.

Демченко отметил, что Государственная пограничная служба Украины в своей работе придерживается определенных норм и использует лицензионное программное обеспечение, не нарушая прав интеллектуальной собственности.

Закупка программного обеспечения происходит на постоянной основе, и срок их лицензий действует в соответствии с договорами. «Лицензии тех программных продуктов, о которых говорят эти «журналисты», и которые закупались отдельно в 2018 и 2019 годах, действовали год», - подчеркивает Демченко.

В зависимости от потребностей ГПСУ закупает и офисное программное обеспечение, и операционные системы, серверное программное обеспечение и программную продукцию для работы с графикой и изображениями, которую используют коммуникационные подразделения, разъясняет он.

Отдельно он отмечает, что ГПСУ не получала никаких обращений с целью предоставления или проверки информации об использовании программного обеспечения, с помощью которого якобы монтировалось видео с Николаем Чаусом.

«Действия и пророссийского издания и украинского телеканала, который таким себя хочет считать, трудно назвать объективными, а их представителей журналистами. Интересно, а телеканал «Прямой» часом не использует программу Adobe Premiere, и если да, то имеют ли они соответствующую лицензию или пользуются пиратскими версиями. Поэтому прошу не спекулировать этой информацией, поскольку закупка программного обеспечения делается прозрачно и в открытом доступе. А предположение телеканала «Прямой» о пребывании Чауса в части ГПСУ является манипуляцией и фейком», - заявил Демченко.