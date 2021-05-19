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В обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни, аборты и эвтаназия недопустимы.

Об этом заявил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«В минувшем 2020 году исполнилась печальная дата - 100 лет со дня легализации абортов, сперва в СССР, а затем и во многих других странах, что привело к миллионам жертв и страшным демографическим потерям», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

 Он указал на правовые противоречия в современном обществе.

«С каждым годом давление на семью растёт. ... Происходит либерализация законов по разводам, однополым «союзам». Давление на семью направлено не только на то, чтобы допустить то или иное отклонение от традиционных норм, но и на то, чтобы сделать нормой эти отклонения, в первую очередь в сознании молодёжи. Общество загоняет себя в ловушку правовых противоречий: если мы отказываемся от смертной казни, признавая неприкосновенность жизни, то почему считаются допустимыми аборт и эвтаназия, ведь и там, и там уничтожается человеческая жизнь?», - отметил Предстоятель.

Патриарх Кирилл назвал заботу об укреплении семьи важным направлением деятельности Церкви.

«Мы являемся свидетелями глобального кризиса семейных ценностей. В жизнь внедряются технологии, которые могут уничтожить человеческое достоинство, превратить семейные отношения и ребенка в товар, который можно купить, продать, подарить. Не может не вызывать беспокойство рост числа технологий, которые предусматривают модификацию природы человека, трансгуманизм, искусственное размножение и т.д. - все это требует взвешенной правовой, нравственной, богословской и социологической оценки. Любая технология, какой бы полезной, совершенной и умной она ни была, может стать опасной в том случае, если люди, владеющие ею, не имеют моральных ограничений», - напомнил Патриарх.

 
ForUm

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