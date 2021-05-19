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Правительство упрощает процедуру получения субсидий. Об этом в ходе заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«С мая этого года были введены новые правила получения помощи. Мы внимательно анализировали ситуацию, и сегодня внесли определенные коррективы в эти правила», – отметил он.

По словам премьера, новые изменения позволят переназначать субсидии без подачи соответствующего заявления за некоторыми исключениями. «При этом верификация субсидий продолжается. Это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается», – подчеркнул он.

Шмыгаль также сообщил, что новые изменения также коснутся вопроса наличии нескольких объектов жилья. «Если вы владелец 3-4 квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. Если у вас есть квартира в городе и дом в деревне, то это не помешает вам получить помощь. Так же, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности с другими людьми, мы увеличиваем размер депозита, который влияет на то, будет ли получена субсидия. Также претендовать на субсидию можно, имея на депозите до 100 тыс. гривен», – заявил он.

«Отмечу, что дела о назначении субсидий в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения. Это позволит втрое сократить сроки рассмотрения заявлений», – подытожил премьер.

Как ранее сообщал ForUm, в связи с принятием с 1 мая изменений в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в течение пяти месяцев.
ForUm

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