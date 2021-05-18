Список, созданный Церковью для защиты верующих от интернет-мошенников, дополнили три ссылки.

Сайты с именами чтимых святых в названии добавлены в список ресурсов, занимающихся сбором средств на церковные требы и не имеющих официального отношения к Русской Православной Церкви, сообщает Patriarchia.ru.

С целью защиты верующих от злоупотреблений в сети Интернет на официальном сайте Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе «Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет» появились ссылки на ресурсы, использующие имена чтимых святых: https://nikolapomogi.ru, https://sergradpomogi.ru, https://spiridonpomogi.ru.

«До рассмотрения в предусмотренном законом порядке всех поступающих обвинений в мошенничестве в адрес этих сайтов не представляется возможным их подтвердить или опровергнуть, но Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ предупреждает верующих, что Русская Православная Церковь не может нести никакой ответственности за то, что все поданные верующими через эти сайты записки и пожертвования дойдут до храмов и монастырей, которые указаны этими сервисами в качестве адресатов. Также не удалось обнаружить никакой публичной финансовой отчетности организаций, действующих через эти сайты», - сказано в сообщении.

В Синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призвали священнослужителей и мирян в случае возникновения сомнений в принадлежности Церкви того или иного сервиса, сайта или страницы в социальной сети, а также при наличии информации о деятельности лжесвященнослужителей, сообщать об этом на электронный адрес: [email protected]