Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко считает введение государственного регулирования на рынке горючего вынужденным для нецивилизованного рынка мероприятием. Об этом Свириденко сказала в комментарии Укринформу.

«Снятие с продажи брендового горючего - очередная демонстрация монопольного сговора. Ни одна из сетей не везет специально отдельное горючее для его использования в качестве брендового. Об этом свидетельствуют данные по импорту нефтепродуктов. Горючее становится брендовым, когда прямо на нефтебазе менеджмент сети АЗС добавляет в горючее специальную присадку, цена которой почти не влияет на цену брендового горючего. Однако дополнительная цена, которую платят покупатели, - почти 50 долл. на тонне», - сказала Свириденко.

По ее словам, и базовое горючее, и присадки есть в достаточном количестве, поэтому оснований для ограничения продажи брендового горючего в Украине нет.

«Единственная цель - давление на правительство», - утверждает заместитель руководителя ОП.

Напомним, Минэкономики заявило, что ранее введенное регулирования максимальной торговой надбавки на продажу топлива в розницу не распространяется на «брендовое премиальное» топливо с улучшенными показателями качества».

Две сети автозаправочных станций возобновили продажу премиальных категорий топлива после разъяснения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства о максимальной торговой надбавке.