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В отделении Укрпочты в Иршаве на Закарпатье уже несколько дней остаются ожившие пчелы, поскольку их владелец отказывается их забирать, пишет ТСН в субботу, 15 мая.

В компании говорят, что отправители трижды были в отделении почты и видели живых пчел, но забирать их не хотят.

«Поскольку в личной коммуникации пчеловоды не реагируют на просьбы работников компании, Укрпочта публично призывает отправителей забрать пчелопакеты и обеспечить надлежащие условия содержания», - отметили на почте. 

Напомним, 12 мая СМИ сообщили, что в Закарпатской области погибли восемь миллионов пчел, которых отправили Укрпочтой. На следующий день на почте сообщили, что пчелы начали оживать.
ForUm

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