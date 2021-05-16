В отделении Укрпочты в Иршаве на Закарпатье уже несколько дней остаются ожившие пчелы, поскольку их владелец отказывается их забирать, пишет ТСН в субботу, 15 мая.

В компании говорят, что отправители трижды были в отделении почты и видели живых пчел, но забирать их не хотят.

«Поскольку в личной коммуникации пчеловоды не реагируют на просьбы работников компании, Укрпочта публично призывает отправителей забрать пчелопакеты и обеспечить надлежащие условия содержания», - отметили на почте.

Напомним, 12 мая СМИ сообщили, что в Закарпатской области погибли восемь миллионов пчел, которых отправили Укрпочтой. На следующий день на почте сообщили, что пчелы начали оживать.