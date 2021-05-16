Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре об исследовании проблем мира подчеркнул важность военного сдерживания. В качестве примера он привел отношения России и НАТО.

Об этом пишет DW.

Он добавил, что чем убедительнее фактор военного сдерживания, тем легче вести переговоры о контроле над вооружениями,

По словам Столтенберга, пока существует военная угроза, "мы должны иметь для начала убедительный сдерживающий фактор".