Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре об исследовании проблем мира подчеркнул важность военного сдерживания. В качестве примера он привел отношения России и НАТО.
Об этом пишет DW.
Он добавил, что чем убедительнее фактор военного сдерживания, тем легче вести переговоры о контроле над вооружениями,
По словам Столтенберга, пока существует военная угроза, "мы должны иметь для начала убедительный сдерживающий фактор".
«Мы должны продолжать экономическое давление и санкции, и в то же время делать предложение по диалогу», - отметил Столтенберг.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что на саммите НАТО в следующем месяце будет принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ).
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