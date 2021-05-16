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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре об исследовании проблем мира подчеркнул важность военного сдерживания. В качестве примера он привел отношения России и НАТО.

Об этом пишет DW.

Он добавил, что чем убедительнее фактор военного сдерживания, тем легче вести переговоры о контроле над вооружениями,

По словам Столтенберга, пока существует военная угроза, "мы должны иметь для начала убедительный сдерживающий фактор".

В качестве примера баланса между давлением и диалогом он привел отношения НАТО с Россией. «Мы предлагаем диалог, но Россия продолжает вести себя агрессивно как дома, так и на международном уровне», - сказал он, имея в виду агрессию РФ в Украине, Грузии и действия в отношении оппозиционера Алексея Навального.

«Мы должны продолжать экономическое давление и санкции, и в то же время делать предложение по диалогу», - отметил Столтенберг.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что на саммите НАТО в следующем месяце будет принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ). 
ForUm

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