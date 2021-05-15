В Чернигове во время выезда по вызову по факту домашнего насилия сотрудники полиции применили табельное огнестрельное оружие. Мужчина от полученных ранений скончался.

Об этом сообщили в прокуратуре Черниговской области.

На место происшествия выехали представители прокуратуры, а также следователи Госбюро расследований. Открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

«Начато досудебное расследование. По его результатам будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции», - говорится в сообщении.