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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6796 человек зафиксировано 322 летальных исхода, 17 202 пациента выздоровели. Всего за сутки сделали 76 496 тестов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 15 мая.

За сутки провели 76 496 тестирований (в частности методом ПЦР-34 108, методом ИФА-14 028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 360).

Днем ранее COVID-19 диагностировали у 7562 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 150 244 человек, из них 1 849 803 выздоровели, летальных случаев — 47 492.

Напомним, 14 мая Министерство здравоохранения установило в Николаевской области оранжевый уровень эпидопасности.
ForUm

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