Обыски на коммунальных предприятиях Киева, проводимые органами прокуратуры совместно с коллегами из правоохранительных органов, не являются политической атакой на них со стороны представителей власти, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Прокуратура системно проанализировала ситуацию и сделала соответствующие выводы – вполне прозрачные. Выявлены махинации на десятки миллионов гривен. Это не про политику, это про то, что в киевских городских структурах построена вредоносная теневая система. И за это точно должна быть ответственность», - сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, в условиях многочисленных недоработок муниципальной власти в части восстановления дорог и тротуаров, отсутствия ливневой канализации, внятной логистики управления транспортными потоками и скандальными застройками правоохранители провели соответствующую работу, начали задавать конкретные вопросы о деньгах и качестве сервиса.

«Абсурдно пытаться обозвать конкретные юридические действия правоохранительных органов умышленной политической атакой на коммунальные предприятия», - сказал Подоляк.

Он также добавил, что если муниципальная власть хорошо управляет хозяйственными вопросами, у нее «нет времени на бесконечные медийные спекуляции».

«И наоборот, если есть коррупционные очаги в инфраструктуре, тогда начинается легендарная песня «кругом враги!» - про политические репрессии и силовое давление со стороны власти», - отметил он.

По мнению советника руководителя Офиса президента, «когда обсуждается качество столичной жизни, речь всегда должна идти только о весьма конкретных вещах - это улицы, дома, дороги, услуги, парки, комфорт, то есть удобно ли пользоваться городом, есть ли хорошие сервисы и качественная работа городской власти».

Напомним, в течение 11 и 12 мая органы столичной прокуратуры совместно с Государственной фискальной службой, полицией и СБУ на территории Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели ряд обысков.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.

13 мая ГФС обыскала киевский метрополитен и Киевпастранс.