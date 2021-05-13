также в разделеПолитика
Медведчук сделал заявление по итогам суда 28
В Кремле исключили возможность присоединения Донбасса к России 17
Суд отправил Медведчука под домашний арест 23
В миссии США при ОБСЕ заявили о переброске РФ тяжелого вооружения в Крым 11
Лесик: Обвинения Медведчука основаны на предположениях, а 90% материалов дела – это распечатки из Интернета 38
«Честно» узнало, сколько в Раде заслуженных, профессоров и академиков 14
Зубченко: Судя по всему, сумму залога для Медведчука в Вашингтоне рассчитывали ночью 77
Медведчук: Влада звинувачує мене в незгоді з її політичним курсом? Підпишусь під кожним словом цього звинувачення 15
Сийярто после встречи с Кулебой заявил об осторожном оптимизме 13
Медведчук отрицает свою связь с инкриминируемыми ему преступлениями 13
«Жму руку, обнимаю»: Гордон будет «с удовольствием» судиться с Порошенко 16
Куракин: 300 миллионов 930 гривен залога для Медведчука – это «привет из Вашингтона» 77
Судья отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 108
Медведчук прибыл в Печерский суд 33
Куракин: Венедиктова спряталась от Медведчука, потому что в ОП и ОГП не ожидали, что он спокойно придет на допрос 40
ЕС считают, что РФ стремится поглотить часть Донбасса 13
В ОП назвали главную задачу встречи Зеленского с Путиным 33
В Раде рассказали подробности подготовки подозрения Медведчуку 131

Обыски на коммунальных предприятиях Киева, проводимые органами прокуратуры совместно с коллегами из правоохранительных органов, не являются политической атакой на них со стороны представителей власти, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Прокуратура системно проанализировала ситуацию и сделала соответствующие выводы – вполне прозрачные. Выявлены махинации на десятки миллионов гривен. Это не про политику, это про то, что в киевских городских структурах построена вредоносная теневая система. И за это точно должна быть ответственность», - сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, в условиях многочисленных недоработок муниципальной власти в части восстановления дорог и тротуаров, отсутствия ливневой канализации, внятной логистики управления транспортными потоками и скандальными застройками правоохранители провели соответствующую работу, начали задавать конкретные вопросы о деньгах и качестве сервиса.

«Абсурдно пытаться обозвать конкретные юридические действия правоохранительных органов умышленной политической атакой на коммунальные предприятия», - сказал Подоляк.

Он также добавил, что если муниципальная власть хорошо управляет хозяйственными вопросами, у нее «нет времени на бесконечные медийные спекуляции».

«И наоборот, если есть коррупционные очаги в инфраструктуре, тогда начинается легендарная песня «кругом враги!» - про политические репрессии и силовое давление со стороны власти», - отметил он.

По мнению советника руководителя Офиса президента, «когда обсуждается качество столичной жизни, речь всегда должна идти только о весьма конкретных вещах - это улицы, дома, дороги, услуги, парки, комфорт, то есть удобно ли пользоваться городом, есть ли хорошие сервисы и качественная работа городской власти».

Напомним, в течение 11 и 12 мая органы столичной прокуратуры совместно с   Государственной фискальной службой, полицией и СБУ на территории Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели ряд обысков.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.

13 мая ГФС обыскала киевский метрополитен и Киевпастранс.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги