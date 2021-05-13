Украина установила местонахождение более 90 граждан, которые незаконно удерживаются Россией, и хочет вернуть их в рамках обмена удерживаемыми лицами, сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович.

«Мы просим вернуть более 90 человек…Это первый обмен, который мы планируем - под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач», - рассказал Арестович в эфире телеканала Украина 24, передает Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что местонахождение всех граждан Украины в списке на обмен уже установлено и подтверждено.

Всего Россия удерживает около 260 граждан Украины, но местонахождение многих из них неизвестно украинской стороне – предположительно, они удерживаются на территории РФ или на временно оккупированной территории Крыма.

Как сообщалось, что украинская сторона предоставила списки на обмен еще в 2020 году.

Недавно, представители ОРДЛО передали украинской стороне свои списки на обмен удерживаемыми лицами, сообщила участница гуманитарной подгруппы ТКГ по Донбассу Татьяна Иванова.