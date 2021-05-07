По результатам служебного расследования в Запорожье уволят директора детского дошкольного учреждения, в котором 26 апреля произошел несчастный случай с ребенком.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Также уволят воспитательницу и помощницу воспитательницы, которые отвечали за группу, в которой произошел несчастный случай.

Такое поручение дал мэр Владимир Буряк, ознакомившись с результатами служебного расследования.

Напомним, в одном из дошкольных учреждений, расположенном по ул. Дудыкина, 20а, 26 апреля ребенок, оставшийся в группе один, выпал со второго этажа. В результате мальчик получил травмы и попал в больницу.