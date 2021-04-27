В Запорожье 4-летний мальчик выпал из окна второго этажа в детском саду, сообщает Центр экстренной медицинской помощи Запорожья.
«Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза», – говорится в сообщении.
Сейчас ребенок находится в реанимации Запорожской областной клинической детской больницы.
Пресс-секретарь Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская в комментарии «Суспільному» сообщила, что мальчик выпал из окна, когда остался в группе один. Ребенок сам открыл окно и покосился на подоконник. Сначала мальчик выпал на козырек входной двери, а потом – на землю.
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