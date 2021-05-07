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В Киеве за минувшие сутки, 6 мая, обнаружили 611 больных коронавирусом, умерли 30 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«611 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 30 человек. Всего за период пандемии в городе 4750 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 197 968​​», - сообщил Кличко.

Заболели 334 женщины в возрасте от 18 до 100 лет и 255 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет. А также 7 девочек от двух до 17 лет и 15 мальчиков от одного до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 124 больных коронавирус, а также 145 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1303 человека. В общем коронавирус преодолели 126 618 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 112, в Деснянском - 71 и в Днепровском районе - 69», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 мая зафиксировано 8404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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