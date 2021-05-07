Фракция «Слуга народа» намерена обсудить в ближайшее время вопрос возможной отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Об этом в эфире канала «Украина 24» сообщил глава фракции СН Давид Арахамия.

Заседание фракции в режиме онлайн запланировали на 14-15 мая.

«И там будут разные варианты, то есть это не 100%-я вероятность, что это «человек на вылет». Это могут быть какие-то предупреждения сделаны, мы на фракции определимся с этим процессом», - сказал он.

Арахамия объяснил, что за претензии есть к Степанову, а также отметил, что есть еще два вопроса по кадрам в Кабмине.

«Это насущный вопрос, потому что есть план вакцинации, который неоднократно был перенесен, много наших избирателей недовольны этим процессом. А далее еще есть два кадровых вопроса уровня Кабинета министров, но сохраним интригу и пока что не будем распространять, чего это касается», - сказал он.

Как сообщалось, 28 апреля фракция «Голос» в Верховной Раде сообщила, что собрала необходимые 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса об отставке Максима Степанова.