Пасха - это возможность снова встретиться с Воскресшим Христом и осознать всю глубину христианской веры.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«Пасха Христова, с одной стороны, тот же самый праздник, который приходил к нам много раз в предыдущие годы, точно то же самое богослужение, даже песнопения исполняются певчими одни и те же. С другой стороны, это возможность снова встретиться с Воскресшим Христом, осознать всю глубину христианства, почувствовать Христа среди нас», - отметил митрополит Иларион.

Владыка объяснил, что в «Церкви ничего не меняется, в ней все остается так же, как было в прошлые годы, и в этом тоже заключается ее ценность для многих людей».

«Есть такой анекдот. Приходит человек и говорит: слушайте, а почему я как не приду в церковь, у вас все одно и то же, всегда: «Христос Воскресе! - Воистину Воскресе!» Это анекдот про человека, который ходит в церковь раз в год. Если бы он ходил в церковь, допустим, раз в неделю, то мог бы задаться вопросом: почему у вас в церкви все время «Господи, помилуй» и «Подай, Господи»? Потому что наше богослужение не меняется. Это не концерты, на которых все время меняется репертуар. Когда мы ходим в концертные залы, мы стараемся услышать что-нибудь новенькое: нового исполнителя, новую музыку или даже старую музыку, но в новой интерпретации. Но ценность Церкви не в том, что она дает какие-то эстетические удовольствия, а в том, что она соединяет человека с Богом», - подчеркнул глава ОВЦС.

Митрополит Иларион напомнил, что «Пасха каждый год приходит для того, чтобы развеять сомнения, чтобы мы вновь почувствовали, что Христос действительно воскрес. Вот почему в пасхальные дни православные верующие не устают отвечать многократно на слова священника: «Христос Воскресе!» словами: «Воистину Воскресе!», как будто и священник, и миряне хотят еще, еще и еще раз засвидетельствовать, что Христос воистину Воскрес».