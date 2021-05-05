В Киеве за минувшие сутки обнаружили 143 больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«143 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в городе 4697 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 196 735», - сообщил Кличко.

Заболели 88 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 44 мужчин в возрасте от 22 до 87 лет. А также пять девочек от 1 до 15 лет и шесть мальчиков в возрасте от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 39 больных коронавирусом, а также 152 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 38 человек. В общем коронавирус преодолели 124 611 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 31, в Шевченковском - 28 и в Днепровском районе - 19», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.