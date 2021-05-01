В Украину прибыла вторая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. Размер партии составляет 500 тысяч доз препарата.

«Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни», - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Это не все дозы вакцины CoronaVac, которые должна получить Украина в рамках прямого контакта. Всего в страну должны привезти более 1,9 млн доз китайской вакцины.

Напомним, в Украине откроют 2127 пунктов вакцинации против COVID-19.