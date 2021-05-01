По словам министра, это нормальная практика, когда человека выпускают из СИЗО после длительного времени пребывания там, если вина еще не была доказана.

«Безусловно, практика, что в течение определенного времени (полтора года, два года, год), если нет приговора, то человека нужно выпускать, если человек не представляет угрозу обществу. Очевидно суд убедился, что опасности нет, и решил заменить меру пресечения», - сказал он.

Малюська отметил, что изменение меры пресечения не означает, что Антоненко "невиновен ли дело разваливается", просто должен быть «лимит пребывания людей в СИЗО". Он добавил, что в случае доказательства невиновности Антоненко сможет получить компенсацию.

«Есть компенсация за необоснованное обвинение и за все время содержания в изоляторе ему может быть выплачена компенсация по его обращению. Чем дольше удержание - тем больше компенсация», - пояснил министр.

Напомним, сегодня Шевченковский райсуд Киева решил отправить Антоненко под круглосуточный домашний арест. Дома Антоненко должен носить электронный браслет.