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Министр юстиции Денис Малюська объяснил, почему суд решил изменить меру пресечения Андрею Антоненко после 500 дней пребывания в СИЗО. Антоненко является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом речь шла в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам министра, это нормальная практика, когда человека выпускают из СИЗО после длительного времени пребывания там, если вина еще не была доказана.

«Безусловно, практика, что в течение определенного времени (полтора года, два года, год), если нет приговора, то человека нужно выпускать, если человек не представляет угрозу обществу. Очевидно суд убедился, что опасности нет, и решил заменить меру пресечения», - сказал он.

Малюська отметил, что изменение меры пресечения не означает, что Антоненко "невиновен ли дело разваливается", просто должен быть «лимит пребывания людей в СИЗО". Он добавил, что в случае доказательства невиновности Антоненко сможет получить компенсацию.

«Есть компенсация за необоснованное обвинение и за все время содержания в изоляторе ему может быть выплачена компенсация по его обращению. Чем дольше удержание - тем больше компенсация», - пояснил министр.

Напомним, сегодня Шевченковский райсуд Киева решил отправить Антоненко под круглосуточный домашний арест. Дома Антоненко должен носить электронный браслет.
ForUm

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