Вопрос возможного увольнения министра охраны здравоохранения смогут рассмотреть после 18 мая, поскольку до этого времени Верховная Рада не будет собираться на внеочередное заседание. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает «Украинская правда».

«Мы понимаем, что сейчас идет Пасха, потом у нас 9 мая, и я не уверен, что все народные депутаты будут находиться в Киеве, скорее всего они поедут работать в округа. Не уверен, что коллеги будут пытаться созвать внеочередное пленарное заседание в этот период. Скорее всего, это состоится после того, как мы возвратимся к пленарным заседаниям Верховной Рады 18 мая, если я не ошибаюсь», – заявил спикер.

Он напомнил, что 150 нардепов инициировали внеочередное пленарное заседание относительно увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.

В частности, на этом заседании нардепы планируют рассмотреть проект постановления с обращением к правительству, чтобы оно внесло представление на увольнение министра.

По мнению Разумкова, Верховная Рада самостоятельно должна определяться о назначении (увольнении) министров.

Как сообщалось, 28 апреля фракция «Голос» в Верховной Раде сообщила, что собрала необходимые 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса об отставке Максима Степанова