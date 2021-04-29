также в разделеПолитика
СМИ: У Зеленского предложат Путину провести встречу в Иерусалиме или Вене 5
Немецкие СМИ: Медведчук полгода назад нашел вакцину для украинцев, а получил за это репрессии и санкции от власти 24
В «Слуге народа» осудили марш в честь дивизии СС «Галичина» 28
Кабмин намерен сменить своего представителя в Раде 12
Нардеп от СН заявил, что в условиях войны фракцию ОПЗЖ следовало бы расстрелять 23
Арахамия: Уже есть несколько кандидатур на пост главы Минздрава 20
Галущенко принес присягу члена Кабмина 22
Либерман: Медведчук может добиться мира на Донбассе 54
Галущенко назначили министром энергетики 30
Акимова: Медведчук, Степанов и Зеленский – в топ-3 самых популярных политиков в медиа Украины 76
Послы G7 предостерегли от политического вмешательства в управление Нафтогазом 20
В США назвали смену руководства Нафтогаза нарушением принципов корпоративного управления 21
Экс-посол США в Украине призвал запретить кораблям РФ заходить европейские порты 20
Зеленский уволил посла в Австрии 16
Комитет ВР поддержал кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики 11
Опрос: «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» лидируют в партийных рейтингах 36
Зеленский попросил глав церквей рассказывать о важности вакцинации 9
Нардепы собрали подписи для рассмотрения вопроса об отставке Степанова 22

Вопрос возможного увольнения министра охраны здравоохранения смогут рассмотреть после 18 мая, поскольку до этого времени Верховная Рада не будет собираться на внеочередное заседание. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает «Украинская правда».

«Мы понимаем, что сейчас идет Пасха, потом у нас 9 мая, и я не уверен, что все народные депутаты будут находиться в Киеве, скорее всего они поедут работать в округа. Не уверен, что коллеги будут пытаться созвать внеочередное пленарное заседание в этот период. Скорее всего, это состоится после того, как мы возвратимся к пленарным заседаниям Верховной Рады 18 мая, если я не ошибаюсь», – заявил спикер.

Он напомнил, что 150 нардепов инициировали внеочередное пленарное заседание относительно увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.

В частности, на этом заседании нардепы планируют рассмотреть проект постановления с обращением к правительству, чтобы оно внесло представление на увольнение министра.

По мнению Разумкова, Верховная Рада самостоятельно должна определяться о назначении (увольнении) министров.

Как сообщалось, 28 апреля фракция «Голос» в Верховной Раде сообщила, что собрала необходимые 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса об отставке Максима Степанова
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги