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В Совете Европы призывают украинскую власть учесть свидетельства относительно возможной причастности КГБ Беларуси при расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в обнародованном 28 апреля докладе за 2021 год Платформы Совета Европы защиты журналистики и безопасности журналистов, сообщает Укринформ.

«В свете новых свидетельств о возможной причастности КГБ Беларуси к убийству Павла Шеремета мы призываем украинскую власть провести новое расследование относительно обстоятельств вокруг этого убийства», - заявили в Совете Европы.

По актуальной статистике, по состоянию на 28 апреля и начиная с 2015 года, на Платформе зарегистрировано 60 сообщений об угрозах безопасности либо деятельности журналистов в Украине. Кроме этого, 7 сообщений поступило с территории временно оккупированного Крыма и 3 случая - из ОРЛДО.

Также в отношении Украины в Совете Европы констатируют 5 случаев заключения под стражу журналистов и 5 совершенных убийств представителей СМИ.

Напомним, на обнародованных 4 января записях якобы фигурирует экс-глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, который говорит, что необходимо сделать «какую-то закладку» и таким образом убить Шеремета. Записи, опубликованные изданием EUobserver, датированы 2012-м годом.

Бывший заместитель командира боевой группы белорусского спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар, который обнародовал записи спецслужб Беларуси, дал в Киеве показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
ForUm

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