В Киеве за минувшие сутки обнаружили 869 больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«869 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер 31 человек. Всего за период пандемии в городе 4497 ​​летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 192 620», - сообщил Кличко.

Заболели 482 женщины в возрасте от 19 до 95 лет, 356 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет. А также 16 девочек от 22 дней до 15 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 140 больных коронавирусом, а также 153 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 829 человек. В общем коронавирус преодолели 120873 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 168, в Днепровском - 115 и в Соломенском районе - 108», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.