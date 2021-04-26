Прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт в отношении Игоря Гладковского, которому инкриминируют получение 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения гендиректором государственной компании «Укрспецэкспорт».

Как сообщила пресс-служба НАБУ, речь идет об одном из восьми возможных участников коррупционной схемы по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК «Укроборонпром» с использованием ООО «Оптимумспецдеталь» и других предприятий.

Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины («Злоупотребление влиянием»).

По данным следствия, благодаря усилиям обвиняемого в 2015-2017 гг. ООО «Оптимумспецдеталь» получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями «Укроборонпрома». За это лицо имело выгоду, которая, по договоренностям, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это - не единственный случай противоправной деятельности. Остальные факты исследуется. Расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года, когда подследственность по делу определили за НАБУ.

О подозрении лицу НАБУ и САП сообщили 21 декабря 2020. В декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Решением суда его ограничили в ознакомлении с материалами к 15 апреля 2021, поэтому он уже не имел возможности затягивать досудебное расследование. Его вызвали в САП на 16 апреля и в связи с неявкой повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако лицо трижды не появилось.

Из-за этого детективы НАБУ объявили подозреваемого в розыск. 26 апреля на очередной вызов детективов НАБУ подозреваемый таки появился в САП, где ему была вручена копия обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования.

В общем следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО «Оптимумспецдеталь». Из них два человека осуждены, четверо - на скамье подсудимых. Еще двое остаются подозреваемыми. В рамках расследования установлено, что за время действия схемы с участием ООО «Оптимумспецдеталь», ДК «Укроборонпрома» поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 46 млн грн, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 20,63 - налог на прибыль.