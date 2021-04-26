Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает некорректной идею пригласить президента России Владимира Путина на встречу в Киев.

Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

«Нет, я считаю это некорректным», - ответил Ермак на вопрос, готовы ли украинские власти пригласить Путина в Киев.

При этом переговоры с Зеленским там, где идет война, Ермак считает уместными.

Руководитель ОПУ напомнил о том, что во время видеоконференции политических советников Дмитрий Козак предложил встретиться на линии соприкосновения и там провести заседание на уровне советников.

«На что я ему тут же парировал, что у меня с этим точно нет проблем, и я достаточно часто там бываю. И, докладывая президенту о видеоконференции, я рассказал и об этом моменте переговоров. Ну а дальше могу лишь процитировать нашего президента, когда он обратился к Путину: «Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», - напомнил он.

Как подчеркнул Ермак, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров. И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину, и посмотреть в глаза людям, которые ежедневно рискуют жизнью.

«По нашей информации, в последнее время подавляющее число убитых украинцев - это жертвы снайперов. Причем снайперов, которые, по нашей информации, имеют, в том числе, российское происхождение», - добавил Ермак.

Руководитель президентского офиса также отметил, что власти работают над тем, чтобы как можно быстрее прекратить войну, но поскольку это крайне чувствительный вопрос, то какие-то очень конкретные даты не называются.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.