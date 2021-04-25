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Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что на его убийство было выделено 10 млн долларов. По его словам, «организаторы переворота» хотели блокировать Минск с помощью армии и отключить электроэнергию в столице.

Об этом сообщает в субботу, 24 апреля, белорусское госагентство БелТА.

Лукашенко заявил, что «заговорщики» разрабатывали несколько сценариев его убийства. Изначально они планировали устранение самопровозглашенного президента на параде 9 мая, затем якобы рассматривалось нападение на президентский кортеж.

 

«Для этого мятежниками даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы», — рассказал Лукашенко.

По третьему сценарию вооруженные люди якобы должны были напасть на загородную резиденцию диктатора.

«На уничтожение резиденции вместе с главой государства выделялось 10 млн долларов, а на снайпера — 1 млн долларов», — сказано в сообщении.

По словам Лукашенко, «мятежники» рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ, чтобы началась «самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна».

Напомним, Беларусь вернулась к обвинению стран Запада в «наращивании войск».
ForUm

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