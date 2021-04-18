«Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается», - сказал Арчаков.

Представитель Совбеза Беларуси добавил, что в прошлом году в Польше, Литве и Латвии провели более 70 военных учений, а с начала 2021 года в этих странах провели еще 30 учений. Это вызывает беспокойство у руководства Беларуси.

«То есть, если даже представить, что каждые конкретные учения длились хотя бы неделю, хотя, конечно, на самом деле дольше, то получается, что буквально круглые сутки, каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое мастерство», - заявил он.

Отметим, обвинения западных стран в наращивании военного присутствия или намерениях совершить агрессию против Беларуси стали привычным явлением в заявлениях официального Минска. Отношения между Беларусью и соседями обострились после последних выборов, которые не были признаны странам ЕС.

Напомним, ФСБ предотвратила «покушение» на Лукашенко и «переворот» в Беларуси.